Galatasaray'da Bursaspor mesaisi sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ayrıca Cedric Carrasso da bugün sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Bafetimbi Gomis'in de yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerinde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:12
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2018 kabusu
Toplam 3
Yorum
ERAY Haha senenin en komik yorumu. Ersun'un kıymetini bilememişiz. Hahaha
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 26
Yorum
UA Terimi sezon sonu şutlarlar.Takımdada bir şey yok.Toplama bir takım.Her maç bir yıldız çıkarıyor diğer maçlarda o yıldız kayıp.Örnek:Ciğerci
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Önce kafada yenecek
Toplam 18
Yorum
UZMAN ANALİST TFF VE MHK YA SESLENİYORUM BJK-FB MAÇININ HAKEMİ KİM OLURSA OLSUN HAKEMDE YANDI SİZDE ONUN İÇİN YABANCI HAKEM GETİRİN DEMEDİ DEMEYİN
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