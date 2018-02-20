Fernando Reges'in dönüş tarihi belli oldu!
Bir buçuk aydır takımdan uzak kalan Fernando'nun dönüş tarihi belli oldu.
Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha futbolcusunun sakatlığı süresince, deplasman maçlarında büyük kayıplar verdiler. Taraftarlar, Fernando'nun takıma dönüşünü iple çekiyorlar.
Fernando ne zaman dönecek?
Hürriyet'in haberine göre, Fernando en az 10 gün daha yok. 30 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte güçlendirme çalışmalarına tabi tutulacak. Fernando'nun takıma dönüş tarihi olarak, Mart ayının ilk haftasındaki Karabükspor maçı belirlendi.
Fernando, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçın tamamında ilk 11'de oynadı.
Brezilyalı yıldız, son olarak, 24 Aralık'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Göztepe maçında sahaya çıktı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:54
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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