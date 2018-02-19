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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Tolga’yı tercih etti

    Tolga’yı tercih etti
    Terim, Kasımpaşa karşısında kadroda 2 değişiklik yaptı. Sarı- kırmızılı ekipte, cezası biten Muslera 11'e döndü ve Cedric Carrasso tekrar yedeğe çekildi. Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Kasımpaşa önünde forma giyemezken, onun yokluğunda başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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