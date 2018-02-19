Serdar: Bana faul yapıldı

Tartışmalı? penaltı pozisyonunun kahramanı Serdar Aziz, maçtan sonra hakemin verdiği karara tepki gösterdi

İkinci yarıda sakatlığı nedeniyle yerini Eren'e bırakan Serdar, "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hatta orada bana faul yapıldı. Hissettiğim ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.



MENSAH'TAN AKSİ İDDİA

Penaltı pozisyonunda faule maruz kalan Kasımpaşalı Bernard Mensah, şunları söyledi: "Yapmak istediğimiz şey onları baskı altında tutmaktı. Sonra kontrataklar için boşluk bulabilecektik. Koita, ben ve Trezeguet boşlukları bulduk ve iyi değerlendirdik. Pozisyon penaltıydı. Toptan önce ayağıma bir müdahalesi oldu" dedi.