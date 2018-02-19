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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Serdar: Bana faul yapıldı

    Serdar: Bana faul yapıldı

    Tartışmalı? penaltı pozisyonunun kahramanı , maçtan sonra hakemin verdiği karara tepki gösterdi

    İkinci yarıda sakatlığı nedeniyle yerini Eren'e bırakan Serdar, "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hatta orada bana faul yapıldı. Hissettiğim ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

    MENSAH'TAN AKSİ İDDİA
    Penaltı pozisyonunda faule maruz kalan Kasımpaşalı Bernard Mensah, şunları söyledi: "Yapmak istediğimiz şey onları baskı altında tutmaktı. Sonra kontrataklar için boşluk bulabilecektik. Koita, ben ve Trezeguet boşlukları bulduk ve iyi değerlendirdik. Pozisyon penaltıydı. Toptan önce ayağıma bir müdahalesi oldu" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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