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    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Önemli bir galibiyet

    Önemli bir galibiyet
    Kasımpaşa , 90 dakika sonunda mutluydu. Lidere karşı kazanmanın sevincini yaşayan Özdeş, " gibi bir rakibe karşı yenik duruma düşmemize rağmen kazanmayı bildik. Alt sıralarla puan farkını açmamız adına önemli bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahadaki herkes elinden gelenin en iyisini yaptı ve 3 puan geldi. Eksiklerimize rağmen bu karşılaşmadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı bildik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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