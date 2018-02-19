CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lucescu’dan yakın takip

    Lucescu’dan yakın takip
    A , dün akşamki karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Bu sezon birçok karşılaşmayı yerinden takip eden Rumen teknik adam, Kasımpaşa-Galatasaray maçını da 90 dakika izledi. Protokol tribününde oturan Luce'nin karşılaşmada notlar aldığı da dikkat çekti.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lucescu’dan yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN