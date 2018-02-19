CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan küfüre tepki

    Hasan Şaş’tan küfüre tepki
    Karşılaşmanın 16. dakikasında statta gergin anlar yaşandı. Galatasaray 'in yardımcısı ile tribünleri arasında tartışma yaşandı. Tribünlerden edilen küfürlerin ardından atılan yabancı maddelere tepki gösteren Şaş, daha sonra kulübedeki yerine oturdu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasan Şaş’tan küfüre tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN