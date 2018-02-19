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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 isim...

    G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 isim...

    Bursaspor hazırlıklarına başlayan G.Saray, Serdar Aziz, Carrasso ve Fernando'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

    'ın Fransız kalecisi Cedric Carasso, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Carasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık oluştuğu belirtildi. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından 36 yaşındaki futbolcunun ameliyat edildiği kaydedildi.

    Spor Toto Süper Lig'de dün Kasımpaşa ile oynanan maçın ikinci yarısında forma giyemeyen Serdar Aziz'in ise sağ dizinde dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun günü özel çalışma yaparak geçirdiği aktarıldı.

    Sofiane Feghouli'nin, mide rahatsızlığı nedeniyle günü dinlenerek geçirdiği bildirildi. Fernando Reges'in ise planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:45
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