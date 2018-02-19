Galatasaray'dan göndermeli tweet
Galatasaray, Kasımpaşa yenilgisi sonrası attığı tweetle gündem yarattı.
Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda kararı veren hakem Halis Özkahya tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın 2-1 sonuçlanmasının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından maç sonucunu ilginç bir biçimde paylaştı.
Galatasaray, Twitter hesabından maçın hakemi Halis Özkahya'nın ve skorun bulunduğu bir görsel paylaşayak maçın bittiğini duyurdu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Galatasaray'dan göndermeli tweet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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