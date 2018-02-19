CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan göndermeli tweet

    Galatasaray'dan göndermeli tweet

    , yenilgisi sonrası attığı tweetle gündem yarattı.

    'in 22. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1'i penaltıdan olmak üzere kaydettiği 2 golle 2-1 yendi.

    Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda kararı veren hakem tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın 2-1 sonuçlanmasının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından maç sonucunu ilginç bir biçimde paylaştı.

    Galatasaray, Twitter hesabından maçın hakemi Halis Özkahya'nın ve skorun bulunduğu bir görsel paylaşayak maçın bittiğini duyurdu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'dan göndermeli tweet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN