Fernando Reges'in dönüş tarihi belli oldu!
Bir buçuk aydır takımdan uzak kalan Fernando'nun dönüş tarihi belli oldu.
Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha futbolcusunun sakatlığı süresince, deplasman maçlarında büyük kayıplar verdiler. Taraftarlar, Fernando'nun takıma dönüşünü iple çekiyorlar.
Fernando ne zaman dönecek?
Hürriyet'in haberine göre, Fernando en az 10 gün daha yok. 30 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte güçlendirme çalışmalarına tabi tutulacak. Fernando'nun takıma dönüş tarihi olarak, Mart ayının ilk haftasındaki Karabükspor maçı belirlendi.
Fernando, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçın tamamında ilk 11'de oynadı.
Brezilyalı yıldız, son olarak, 24 Aralık'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Göztepe maçında sahaya çıktı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:15
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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
umut arena da paf takımı çıksa bile taraftar maçı aldırır.önemli olan deplasmanda kendi imkanlarıyla maçları da kazanmak.yoksa şampiyonluk hayal.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 16
Yorum
A.B1905 Doğru söylüyorsunuz Nursal bey.karşınızdaki takıma takım demek için bin şahit lazım ne sistem ne taktik nede ruh nede oyun.hepsi SIFIR SIFIR
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Devir teslim!
Toplam 11
Yorum
JUPP H. resmen
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