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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    , ’yı arattı

    <a href="/index/feghouli?id=41186563-150a-4d4a-8f24-ca467b1fb7bd" class="" rel="tag">Feghouli</a>, <a href="/index/belhanda?id=1aa8edda-3df9-4e56-9888-213c70eb929b" class="" rel="tag">Belhanda</a>’yı arattı
    G.Saray'da geçen hafta maçında kırmızı kart gören 'nın yerine karşısında görev alan Sofiane , beklenen katkıyı sağlayamadı. 28 yaşındaki Cezayirli yıldız, savunması arasında kaybolurken, takımın hücum organizasyonlarında aldığı topları olumlu kullanamadı. de 59'da 'yi 'le değiştirdi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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