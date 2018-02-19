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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Eksikliği hissedildi

    Eksikliği hissedildi

    , maçında gereksiz bir şekilde kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Younes 'yı dün aradı

    Faslı oyuncu maçı tribünden izlerken , Kasımpaşa karşısında özellikle orta sahada üstünlük kuramadı. Kasımpaşa mağlubiyetiyle , bir kez daha tepkilerin odağında yer aldı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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