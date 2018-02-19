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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Cengiz yıkıldı

    Cengiz yıkıldı
    Galatasaray Başkanı takımı yalnız bırakmıyor. Türk Telekom Stadı'ndaki maçları locasında takip eden Cengiz, Kayseri ve Sivas'ın ardından Kasımpaşa deplasmanında da tribünde yerini aldı. Çok sayıda yönetici de maça geldi ama 2-1'lik mağlubiyet moralleri yerle bir etti.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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