Bize yakışmadı

Aslan'ın hocası, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü, oynanan futbolun kendilerine yakışmadığını belirtti. Umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Terim, "Galatasaray'da umutsuzluğa kapılacak kişi, gidecek başka takımda çalışacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, "İlk yarıyı domine eden biziz. Pas yüzdesi yüksek olan, golü bulan, oyunu domine eden, ikinci golü kaçıran ve pozisyonu rahat bulan biziz. Ama maalesef Serdar'ın sakatlığı bizi mecburi değişikliğe itti. Sadece Gomis'e sorduk iyi misin diye. Gomis önemli bir oyuncu. Deplasmanda bir sıkıntı var. Deplasman fobisi nereden çıkmış, çim mi değişik. Bunu ancak herhalde mayıstan sonra çözeriz" dedi.

BU HESAPTA YOKTU

Hiçbir yenilginin hesabında olmadığını söyleyen Terim, "Galatasaray cesur olmalıdır. Her maçı kendi evinde oynayacak diye bir şey yok. Nerede oynarsa oynasın cesur oynamalı. Bu kadar kolay teslim olmayacaksınız. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Hele yenilmişken bir dizi senaryo yazmaya gerek yok. Tecrübeli oyuncalırın bazen olaya el koymasını isterim. Çok iyi bir takım gibi oynuyoruz sonra yirmi dakikaka, yarım saat yakışmayan bir oyun ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Tüylerim diken diken oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dünkü basın toplantısında çocuk tacizi konusuna da değindi. Terim, "Son günlerdeki bu çocuk tacizi konusuna değinmek istiyorum. Ne ara insanlığımızı ve ahlakımızı yitirdik merak ediyorum. İnsanın içi almıyor, tüyleri diken diken oluyor. Bir an önce cezaları koyalım, bu küçücük bedenlerin vebalini taşımayalım" dedi.



Bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular, büyük üzüntü yaşadı.