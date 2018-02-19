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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Aslan olsun çok isterim!

    Aslan olsun çok isterim!
    'le ilgili dün önemli açıklamalar vardı. Yıldız oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Amine Gülşe açıklamalarıyla taraftarlarını heyecanlandırdı. Mesut'un, Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini ifade eden Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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