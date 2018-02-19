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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    bir kükrerse!

    Aslan bir kükrerse!

    Albayrak, “ kükrüyor bir şeyler değişiyor. bir kükrerse nasıl kükrer herkesin bilmesini istiyorum” dedi

    'ın, 'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımın yöneticisi hakem kararlarına sert tepki gösterdi, adeta isyan etti. Hakem 'yı eleştirien Abdurrahim Albayrak, "Verilmeyen penaltılar var, bir de verilen penaltılar var. Hep susuyoruz, Galatasaray'a yakışır hareket etmek istiyoruz, kimseyi üzmemeye çalışıyoruz ama herkes bizi üzmeye başladı. bir kükrerse, nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. Topyekün ayağa kalktık, telefonlarımız susmak bilmiyor. Haksız penaltılar, bize verilmeyen penaltılar... Başka söyleyecek bir şey yok. Mağlup olduk, çok üzgünüz. ile oynadığımız kupa maçlarında 2'şer; maçında 1 verilmeyen penaltı, deplasmanında ceza sahasında yapılmayan faule penaltı verildi. kükrüyor, bir şeyler değişiyor. Biz kimsenin hakkını yemek istemiyoruz ama bu insanların da bir emeği var'' ifadelerini kullandı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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