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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    3 yıl sonra asist yaptı

    3 yıl sonra asist yaptı

    En son 7 Kasım 2015’te Paşa’da asist yapan Donk, G.Saray’da ilk gol pasını verdi

    'in gelişiyle yeniden formasına kavuşan başlayan , eski takımı karşısında G.Saray'la ilkleri yaşadı. 31 yaşındaki Hollandalı ön libero, bu sezon 11. karşılaşmasına çıktı. Donk, 'de 5. kez sahada yer alırken, 3. defa ilk 11'de Terim'den şans buldu. Tecrübeli orta saha, Rodrigues'in G.Saray'ı öne geçiren müthiş golünde, orta sahada yaptığı çalımlar sonrası sağ çizgiden attığı uzun pasla asisti yapan isim oldu. 7 Kasım 2015'teki Kasımpaşa-Akhisar maçından bu yana Süper Lig'deki ilk asistini yapan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ligde ilk kez gol pası vermiş oldu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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