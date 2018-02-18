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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Trezeguet’ye kademeli markaj

    Trezeguet’ye kademeli markaj
    'nın en etkili oyuncusu Mahmoud Hassan'a teknik heyet özel önlem alacak. Lakabı 'Trezeguet' olan Mısırlı futbolcu 19 maçta 7 gol, 2 asistle takımının en skorer ismi. Genelde sağ kanatta oynayan Trezeguet için Nagatomo uyarılırken, diğer oyunculardan da bu futbolcunun geliştireceği hızlı kontrataklarda kademeye girmeleri istendi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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