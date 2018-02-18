Serdar Aziz'den penaltı yanıtı

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçta aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Serdar Aziz, kendisinin yer aldığı penaltı pozisyonuyla ilgili "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Hatta orada bana faul yapıldı." dedi.

Serdar Aziz, söz konusu pozisyonda yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında forma giyemediğini anlatarak, "Ayağımda ağrı var. Durumum yapılacak kontrolün ardından belli olacak." ifadesini kullandı.



