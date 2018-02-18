Serdar Aziz'den penaltı yanıtı
alatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Hatta orada bana faul yapıldı" diye konuştu.
Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçta aleyhlerine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Serdar Aziz, kendisinin yer aldığı penaltı pozisyonuyla ilgili "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Hatta orada bana faul yapıldı." dedi.
Serdar Aziz, söz konusu pozisyonda yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında forma giyemediğini anlatarak, "Ayağımda ağrı var. Durumum yapılacak kontrolün ardından belli olacak." ifadesini kullandı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:32
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
Serdar Aziz'den penaltı yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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