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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Rodrigues'den öz eleştiri

    Rodrigues'den öz eleştiri

    'ın başarılı futbolcusu , yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

    'ın karşısındaki tek golünü kaydeden , 2-1'lik yenilgi sonrası açıklamalar yaptı.

    İşte Rodrigues'in sözleri:
    Çok fazla söyleyecek bir şey yok, kötü bir 2. yarı oynadık. Şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyorsak, böyle oynayamayız. Deplasman performansımızdan memnun değilim. Şampiyonluğa giden takım böyle oynamamalı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:35
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