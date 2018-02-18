Rodrigues'den öz eleştiri
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Kasımpaşa yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki tek golünü kaydeden Garry Rodrigues, 2-1'lik yenilgi sonrası açıklamalar yaptı.
İşte Rodrigues'in sözleri:
Çok fazla söyleyecek bir şey yok, kötü bir 2. yarı oynadık. Şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyorsak, böyle oynayamayız. Deplasman performansımızdan memnun değilim. Şampiyonluğa giden takım böyle oynamamalı.
İşte Rodrigues'in sözleri:
Çok fazla söyleyecek bir şey yok, kötü bir 2. yarı oynadık. Şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyorsak, böyle oynayamayız. Deplasman performansımızdan memnun değilim. Şampiyonluğa giden takım böyle oynamamalı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
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Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
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kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
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ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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