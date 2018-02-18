Muslera'dan ayrılık sinyali
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, taraftarlardan gelen mesaja verdiği yanıtı paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. Galatasaraylı taraftarlardan biri hatalı olduğunu düşündüğü Fernando Muslera'nın eşine Instagram'dan mesaj atarak "Muslera, evine git" yazdı.
Uruguaylı filebekçisi Muslera'nın eşi Patricia Callero, taraftarın bu mesajıne "Yakında belki" diyerek yanıt verdi. Muslera'nin eşi Callero, daha sonra bu görüşmeyi Instagram aracılığıyla paylaştı.
Callero kısa süre sonra ise bu paylaşımını silerek gelen destek mesajlarını "Teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.
Uruguaylı filebekçisi Muslera'nın eşi Patricia Callero, taraftarın bu mesajıne "Yakında belki" diyerek yanıt verdi. Muslera'nin eşi Callero, daha sonra bu görüşmeyi Instagram aracılığıyla paylaştı.
Callero kısa süre sonra ise bu paylaşımını silerek gelen destek mesajlarını "Teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
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mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
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kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
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ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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