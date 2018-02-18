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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Mariano ve Feghouli sınırında

    Mariano ve Feghouli sarı kart sınırında
    Üçer sarı kartları bulunan Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bu akşam da oynayıp, görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 23. haftadaki maçında forma giyemeyecekler.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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