CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Linnes ile devam

    Linnes ile devam
    Sağ bekte 'in bu akşam da Martin Linnes'e görev vermesi bekleniyor. Mariano yine kulübede başlayacak. Geçen hafta da ilk 11'de çıkan Linnes iyi bir oyun sergilemişti. Orta sahada ve ikilisi yer alacak. Forvette gol silahı ise her zamanki gibi Bafetimbi olacak.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Linnes ile devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN