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    18 Şubat 2018, Pazar
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    '' tezahüratına Terim'in tepkisi...

    'Kebapçı Selo' tezahüratına Terim'in tepkisi...

    'da oynana mücadelede rakip takım taraftarları Terim'i kızdırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

    - Galatasaray maçının ilk yarısı kıran kırana geçerken, maçtaki bir olay gözlerden kaçmadı. İlk yarı bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü içeriye girerken Kasımpaşa tribünlerinden '' tezahüratları yapıldı. Deneyimli teknik adam bu tezahüratlara gülerek karşılık verdi.

    Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga olayından sonraki süreçte milli takımdaki görevinden alınmıştı. Kebapçının sahibi ve kavganın içinde olan isim Selahattin Aydoğdu, olaydan sonra Terim aleyhinde sözler sarf etmişti. (Spor Arena)

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:49
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