'Kebapçı Selo' tezahüratına Terim'in tepkisi...
Kasımpaşa'da oynana mücadelede rakip takım taraftarları Terim'i kızdırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.
Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısı kıran kırana geçerken, maçtaki bir olay gözlerden kaçmadı. İlk yarı bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim içeriye girerken Kasımpaşa tribünlerinden 'Kebapçı Selo' tezahüratları yapıldı. Deneyimli teknik adam bu tezahüratlara gülerek karşılık verdi.
Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga olayından sonraki süreçte milli takımdaki görevinden alınmıştı. Kebapçının sahibi ve kavganın içinde olan isim Selahattin Aydoğdu, olaydan sonra Terim aleyhinde sözler sarf etmişti. (Spor Arena)
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:49
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
'Kebapçı Selo' tezahüratına Terim'in tepkisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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