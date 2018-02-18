Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu Başakşehir'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges kadroda yer almıyor. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov sarı kart cezalısı.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i:

Ramazan, Veigneau, Omeruo, Youssef, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne



Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis.