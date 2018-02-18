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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI

    22. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor.

    'de lider deplasmanda ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu Başakşehir'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges kadroda yer almıyor. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov sarı kart cezalısı.

    Kasımpaşa'nın ilk 11'i:
    Ramazan, Veigneau, Omeruo, Youssef, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne

    Galatasaray'ın ilk 11'i:
    Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:06
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