Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI
Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu Başakşehir'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges kadroda yer almıyor. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov sarı kart cezalısı.
Kasımpaşa'nın ilk 11'i:
Ramazan, Veigneau, Omeruo, Youssef, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:06
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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