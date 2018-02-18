G.Saray’dan Mehmetçiklere destek | VİDEO
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Levent Şahin, kaptan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, yayınladıklarını video ile Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu.
Fatih Terim
"Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun."
Levent Şahin
"Kıymetli Mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."
Selçuk
"Kahraman Mehmetçiklerimiz Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."
Muslera
"Kalbimiz Mehmetçikle"
Yasin
"Sevgili Mehmetçiklerimiz. Gözünüzü kırmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle."
Ahmet Çalık
Kahraman Mehmetçiklerimiz. Size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun."
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:41
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
u.açar hiç şaşırmadık alışıkız Beşiktaş ımızı durdurma hareketlerine şenol hocanın10numara ve yrdmc hoca almama inadı olmasa hakemleride yenerdik
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Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
taraftar YABANCI HAKEM isteyin.. Objektif hakemle oynamak işinize gelmez değil mi ? Konyada hakem sayesinde farktan kurtuldunuz.
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
GS'li yahu ne işi var bu kazmanın. kamyon gibi adam 20 yaşında bile koşamayan kamyon gibi ağır ve uzun adamı 31 yasında alırsanız yazıklar olsun !
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