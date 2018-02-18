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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'ın penaltı isyanı

    Galatasaray'ın penaltı isyanı

    'in 22. haftasında deplasmanda 'ya 2-1 mağlup oldu

    Liderliğini korumak için sahaya çıkan , 37. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle öne geçti.

    Cimbom devreye 1-0 önde gitmenin planlarını yaparken 45. dakikada hakem 'nın çaldığı penaltı düdüğüyle neye uğradığını şaşırdı.

    Ceza sahasında 'in, Mensah'ı savunduğu pozisyonda Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.

    Topun başına geçen Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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