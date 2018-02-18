Galatasaray'ın penaltı isyanı
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu
Liderliğini korumak için sahaya çıkan Galatasaray, 37. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle öne geçti.
Cimbom devreye 1-0 önde gitmenin planlarını yaparken 45. dakikada hakem Halis Özkahya'nın çaldığı penaltı düdüğüyle neye uğradığını şaşırdı.
Ceza sahasında Serdar Aziz'in, Bernard Mensah'ı savunduğu pozisyonda Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Mbaye Diagne penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:37
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
Galatasaray'ın penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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