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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'ın ilk 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    22. hafta mücadelesinde 'nın konuğu olacak 'ın ilk 11'i belli oldu.

    'de lider deplasmanda ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu Başakşehir'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges kadroda yer almıyor. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov sarı kart cezalısı.

    MUSLERA DÖNÜYOR
    Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Fernando Muslera, kaleyi Carrasso'dan geri alacak. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları uyararak kayıp istemediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Lider olmak zordur. Herkes lideri yenmek ister. Buna hazırlıklı olun. Sahada yardımlaşın, herkes birbirine destek versin" dediği öğrenildi.

    Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. 17 maçı Cimbom, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. 6 müsabaka berabere bitti. Sarı-kırmızılılar'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Türk Telekom'daki ilk maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

    SON 6 DEPLASMAN
    Trabzonspor 1-2
    M. Başakşehir 1-5
    Beşiktaş 0-3
    E. Yeni Malatya 1-2
    Kayserispor 3-1
    D.G. Sivasspor 1-2

    Kasımpaşa'nın ilk 11'i:
    Ramazan, Veigneau, Omeruo, Youssef, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne

    Galatasaray'ın ilk 11'i:
    Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:02
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