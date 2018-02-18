Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'nın konuğu olacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçen hafta koltuğu Başakşehir'den devralan sarı-kırmızılılar, kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges kadroda yer almıyor. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda da forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise Popov sarı kart cezalısı.
MUSLERA DÖNÜYOR
Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan Fernando Muslera, kaleyi Carrasso'dan geri alacak. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları uyararak kayıp istemediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Lider olmak zordur. Herkes lideri yenmek ister. Buna hazırlıklı olun. Sahada yardımlaşın, herkes birbirine destek versin" dediği öğrenildi.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. 17 maçı Cimbom, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. 6 müsabaka berabere bitti. Sarı-kırmızılılar'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Türk Telekom'daki ilk maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
SON 6 DEPLASMAN
Trabzonspor 1-2
M. Başakşehir 1-5
Beşiktaş 0-3
E. Yeni Malatya 1-2
Kayserispor 3-1
D.G. Sivasspor 1-2
Kasımpaşa'nın ilk 11'i:
Ramazan, Veigneau, Omeruo, Youssef, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:02
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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