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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'den şampiyonluk yorumu

    Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu

    Galatasaray Teknik Direktörü , maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Galatasaray, 'in 22. haftasında deplasmanda 'ya 2-1 yenildi. Galatasaray Teknik Direktörü , mücadelenin ardından soruları yanıtladı.

    İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

    Son günlerde çocuk tacizleriyle ilgili konuşmak istiyorum ayrıca. Ne ara ahlakımızı ve insanlığımızı bu kadar yitirdik anlamıyorum. İnsanın içi almıyor. Bir an önce cezaları koyalım ve küçük bedenlerin vebalini taşımayalım. Serdar Aziz'in aklımızda olmayan sakatlığı bize 1 oyuncu değişikliği yaptırmak zorunda bıraktı. Ahmet uzun süredir oynamıyordu. Donk'u oraya çekip, Eren'i aldım. Doktorların söylediği, Gomis bu tarz bayılmaların ardından daha güçlü dönüyormuş. Gomis'in sözleşmesinde böyle bir şey var zaten. Zaman zaman oluyor. Söylediğim gibi daha güçlü döndüğü için biz de ondan faydalanmak istedik. Şu anda durum nedir? Deplasman fobisi var galiba. Bizden evvel gelişen, bizde de devam eden bir durum. Bunu halledeceğiz, halledeceğiz de ne zaman halledeceğiz... Herhalde önümüzdeki sezonlar. Galatasaray takımı bunların altından kalkacaktır. Allah bizi hayırlısıyla Mayıs'ta şampiyon yapsın da, ondan sonra biz gereğini yaparız.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:43
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