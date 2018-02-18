Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:
Son günlerde çocuk tacizleriyle ilgili konuşmak istiyorum ayrıca. Ne ara ahlakımızı ve insanlığımızı bu kadar yitirdik anlamıyorum. İnsanın içi almıyor. Bir an önce cezaları koyalım ve küçük bedenlerin vebalini taşımayalım. Serdar Aziz'in aklımızda olmayan sakatlığı bize 1 oyuncu değişikliği yaptırmak zorunda bıraktı. Ahmet uzun süredir oynamıyordu. Donk'u oraya çekip, Eren'i aldım. Doktorların söylediği, Gomis bu tarz bayılmaların ardından daha güçlü dönüyormuş. Gomis'in sözleşmesinde böyle bir şey var zaten. Zaman zaman oluyor. Söylediğim gibi daha güçlü döndüğü için biz de ondan faydalanmak istedik. Şu anda durum nedir? Deplasman fobisi var galiba. Bizden evvel gelişen, bizde de devam eden bir durum. Bunu halledeceğiz, halledeceğiz de ne zaman halledeceğiz... Herhalde önümüzdeki sezonlar. Galatasaray takımı bunların altından kalkacaktır. Allah bizi hayırlısıyla Mayıs'ta şampiyon yapsın da, ondan sonra biz gereğini yaparız.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:43
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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