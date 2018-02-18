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    18 Şubat 2018, Pazar
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    oynamayı Terim istemiş!

    Cuma oynamayı Terim istemiş!
    Başkan , 'den iç saha maçlarının hafta sonuna konulmasını istemişti. Ancak TFF yetkililerinin görüşmede, 'Bursa maçının gününe alınmasını teknik heyetiniz istedi' dediği öğrenildi. Cengiz, kalan 4 maçta talebinin uygulanmasını istedi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
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