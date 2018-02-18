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    18 Şubat 2018, Pazar
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    5 yenilgi de dışarda

    5 yenilgi de dışarda

    Aslan, ’de çıktığı son 6 deplasmanın 5’inden puansız ayrıldı

    , ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilirken, 5'inde mağlup oldu. 6 maçın 4'ü Igor Tudor, 2'si döneminde oynandı. Tek galibiyet Terim'in takımın başında olduğu (3-1) maçında alındı. Bu sezon ligdeki tüm yenilgilerini dış sahada alan Cimbom, 10 deplasmanda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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