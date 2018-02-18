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    18 Şubat 2018, Pazar
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    30 milyon TL cepte

    30 milyon TL cepte
    geride kalan 21 haftada kazandığı 14 maç için 28 milyon TL galibiyet primi ve 2 beraberlik için de 2 milyon TL olmak üzere 30 milyon TL alma hakkına sahip oldu.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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