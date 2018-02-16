Zirvede rüzgarlar sert esiyor

Bir süredir gazeteler aracılığıyla birbirlerine gönderme yapan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek'in düellosu, Salı günü yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda iyice açığı çıktı. Cengiz, "Kasada 5 kuruş yoktu. Beklediğimizden daha kötü bir tablo ile karşılaştık" diyerek selefini hedef alırken B Grubu hisselerine 19 milyon euro'luk temlik koydurması ve 24.7 milyon euro'luk senet almasına tepki gösterdi. Ayrıca "Kulübe 28 milyon TL borcu var ve ben bunu ödemem" diyerek rest çekmişti.

Şimdi yeni başkan bu açıklamasını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Özbek döneminde başta Sneijder ve Selçuk dahil pek çok oyuncuya cezalar kesilmiş ve FFP kuralları gereği UEFA'ya gelir olarak gösterilmişti. Özbek bu gelirin karşılığına da kendi kefaletini koymuştu. Fakat hiçbir futbolcudan bu ceza tahsil edilmedi. Kulübün içinde bulunduğu kötü durum nedeniyle Mustafa Cengiz yönetiminin, tahsil edilemeyen bu cezalar için mahkemeye gitme kararı aldığı öğrenildi. Özbek, kulüpten olan 28 milyon TL 'lik alacağından vazgeçmezse, altına imzasını koyduğu resmi kulüp tutanağından yola çıkılarak kendisine, kulübü zarara uğratmaktan dava açılacağı belirtildi.