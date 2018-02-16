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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Yellow Friday’dan 5 milyon lira

    Yellow Friday’dan 5 milyon lira
    GalatasarayLI taraftarların büyük ilgi gösterdiği "Yellow-Friday" kampanyasının sonuçları da ortaya çıktı. 22 Ocak ila 12 Şubat arasında GS Store'larda toplam 8 milyon 518 bin TL satış olduğu açıklandı. 3.5 milyon TL masrafa giderken kulübün kasasına 5 milyon TL 'lik net bir gelir kaldı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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