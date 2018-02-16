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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Yasin göreve

    Yasin göreve

    Cezalı olan Belhanda'nın yokluğunda 'e forma şansı doğdu

    Fatih Terim, Faslı'nın yokluğunda forvet arkasında Feghouli'yi görevlendirecek. Kanatlarda da Rodrigues ve Yasin forma giyecek. Aslan bu sezon Yasin ve Rodrigues'in aynı anda sahada olduğu maçlarda her 23 dakikada bir gol buldu.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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