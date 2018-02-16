Yasin göreve

Cezalı olan Belhanda'nın yokluğunda Yasin Öztekin'e forma şansı doğdu

Fatih Terim, Faslı'nın yokluğunda forvet arkasında Feghouli'yi görevlendirecek. Kanatlarda da Rodrigues ve Yasin forma giyecek. Aslan bu sezon Yasin ve Rodrigues'in aynı anda sahada olduğu maçlarda her 23 dakikada bir gol buldu.