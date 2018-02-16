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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’dan ceza mı gelecek ?

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">Uefa</a>’dan ceza mı gelecek ?
    Divan'a damga vuran açıklamalardan birisi de 'in ile yapılan görüşmeleriyle ilgiliydi. 'ya sert çıkan Cengiz, "Biz itilmiş kakılmış toplumlar değiliz. Eğer UEFA bizim kanatlarımızı şimdi kırarsa, asla uçamayız" ifadesini kullanırken bu sözler sarı-kırmızılı camiada, "Ceza mı geliyor" endişesini ortaya çıkardı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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