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    16 Şubat 2018, Cuma
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    gözyaşı

    <a href="/index/timsah?id=09f7d7a6-549f-4362-ac5b-25b8e0a3d97c" class="" rel="tag">Timsah</a> gözyaşı
    Divan'a ile 'in konuşmaları damga vururken, aslında 'in kendisini tuttuğu ortaya çıktı. Gazetesi, başkanın gerilimi artırmamak için değinmediği notları görüntülerken oldukça sert ifadelerin olduğu gözlendi. İşte notlarındaki o ifadeler:

    Kutuplaşmayı yaratan DÖ değil mi?
    Bu durumu yaratan değil mi?
    GS'yi mali olarak neden kilitledin?
    Yapılan bariz hataları geçiştirmeye çalışıyor
    D.Ö söylediği sözlerin unutulduğunu sanıyor. Bizim hafızamız yerinde!..
    gözyaşı ile hatalarını gizliyor.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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