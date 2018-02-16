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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Randevu istedi

    Randevu istedi
    'ın 'dan yeni bir ceza alma ihtimali yeni yönetimi harekete geçirdi. Başkan , aracılığıyla Başkanı Ceferin'den randevu istedi. Cengiz, 9 Mart tarihinde Nyon'da yapılacak olan FFP görüşmesi öncesinde Sloven başkana, yapmak istediklerini anlatarak ceza almaması konusunda söz almaya çalışacak.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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