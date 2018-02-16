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    16 Şubat 2018, Cuma
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    G.Saray atağa kalktı

    G.Saray atağa kalktı

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hakemler üzerinde baskı kurmasına izin vermemek için kolları sıvarken GS TV'de bu konuyla ilgili ilk istatistikler de paylaşıldı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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