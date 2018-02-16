G.Saray atağa kalktı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hakemler üzerinde baskı kurmasına izin vermemek için kolları sıvarken GS TV'de bu konuyla ilgili ilk istatistikler de paylaşıldı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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