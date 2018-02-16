Gözler localarda

Sıcak para arayan Galatasaray yönetimi, loca satışına ağırlık verdi. Türk Telekom Stadı'nda bulunan 200 locanın 53 tanesi halen boşta... Yeni yönetimin yaptığı çalışmalar sonucu satılan 18 locadan 8.6 milyon TL gelir sağlandı. Kalan 53 loca da satılırsa 21 milyon liranın üzerinde bir gelir kulübün kasasına konulacak. Bu konuda sarı-kırmızılı camianın önde gelen iş adamlarıyla görüşmeler yapıldığı belirtildi.



Galatasaray, elinde kalan locaları gelire çevirmek için uğraşırken satılan locaların fiyatları 40 ile 150 bin dolar arasında değişiyor...