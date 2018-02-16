Gözler localarda
Sıcak para arayan Galatasaray yönetimi, loca satışına ağırlık verdi. Türk Telekom Stadı'nda bulunan 200 locanın 53 tanesi halen boşta... Yeni yönetimin yaptığı çalışmalar sonucu satılan 18 locadan 8.6 milyon TL gelir sağlandı. Kalan 53 loca da satılırsa 21 milyon liranın üzerinde bir gelir kulübün kasasına konulacak. Bu konuda sarı-kırmızılı camianın önde gelen iş adamlarıyla görüşmeler yapıldığı belirtildi.
Galatasaray, elinde kalan locaları gelire çevirmek için uğraşırken satılan locaların fiyatları 40 ile 150 bin dolar arasında değişiyor...
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:14
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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