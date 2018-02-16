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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Gönlüm G.Saray’da

    Gönlüm G.Saray’da

    Aslan'ın eski hocası Mancini, sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklamalar yaptı

    İtalyan teknik adam, 'de şampiyonluk yarışının çetin geçeceğini belirtti. Galatasaray'ın şansının daha fazla olduğunun dile getiren Mancini, "Gönlüm G.Saray'dan yana. Çok iyi bir takım" dedi. Mancini, G.Saraylı taraftarları çok sevdiğini de sözlerine ekledi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:44
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