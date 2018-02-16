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    16 Şubat 2018, Cuma
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    katılmadı

    Gomis katılmadı
    Galatasaray'ın süperstarı Bafetimbi Gomis dünkü antrenmanda yer almadı. Çarşamba günü için verilen izni fırsat bilerek Fransa'ya giden golcü futbolcunun, teknik direktör Fatih Terim'den 1 gün daha izin alarak idmana katılmadığı bildirildi. 'in bugün takımdaki yerini alması bekleniyor.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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