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    16 Şubat 2018, Cuma
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    bomba gibi dönüyor!

    Fernando bomba gibi dönüyor!

    Sambacı, yarın ’a geliyor Üstelik tam olarak iyileşmiş halde

    Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan yarın 'a gelecek. Portekiz'de Porto'nun doktoruna tedavi olan Brezilyalı yıldızın sakatlığının tam olarak geçtiği belirtildi. Fernando'nun tek eskiği ise maç kondisyonu.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:52
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