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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Basketbolcular paraya kavuştu

    Basketbolcular paraya kavuştu
    Uzun süredir para alamayan basketbol takımına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin 1 milyon TL'lik ödeme yaptığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte potada da iyi sonuçların gelmesi adına basketbolcuların alacaklarını kapatmak adına ödemelerin devam edeceği belirtildi. Fenerbahçe Doğuş maçına çıkmak istemeyen oyuncuların, ödemelerin yapılmasından memnun oldukları ve maça daha hırslı hazırlandıkları bildirildi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:08
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