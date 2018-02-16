Baba şefkati

dünkü idmanı izlemeye gelen öğrencileri kırmadı. Başarılı çalıştırıcı, taraftara kapalı olmasına karşın idmana izlemeye gelen öğrencilerikaydı ile tesislere aldı. Ayrıcabir taraftarla da özel olarak ilgilendi ve eşofman üstü hediye etti.