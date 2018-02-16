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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Baba şefkati

    Baba şefkati
    dünkü idmanı izlemeye gelen öğrencileri kırmadı. Başarılı çalıştırıcı, taraftara kapalı olmasına karşın idmana izlemeye gelen öğrencileri 'sessiz kalmak' kaydı ile tesislere aldı. Ayrıca down sendromlu bir taraftarla da özel olarak ilgilendi ve eşofman üstü hediye etti.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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