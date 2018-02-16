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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Aktar: Başkanlar almaz

    Aktar: Başkanlar <a href="/index/faiz?id=17294792-97ca-4524-90ce-09e9d983386e" class="" rel="tag">faiz</a> almaz
    Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, B Grubu hisselere rehin koyan ve senet alan Dursun Özbek'i eleştirdi. Aktar, "Dursun Özbek rehin konusunda hata yaptı. Ayrıca harç parasını da kulübe ödetmiş. Sizin adınıza bu işleri takip eden arkadaşların hatası olabilir ve bu hata yapıldıysa düzeltilir. Eski başkanların kulüpte parası kalmamıştır. Böyle durumlarda başkanlar uygulamazlar" dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:08
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