Adnan Polat bombası!
Galatasaray'da son olarak 2011’de ibra edilmeyen ancak bunu yargı kararı ile bozan Adnan Polat’ın aklanması için harekete geçildi.
Faruk Süren ve ekibinin bu girişime destek vereceği iddia edildi. Böylece Galatasaray'da Polat-Süren ittifakı konuşulmaya başlandı. Bu birlikteliğin camia içerisinde nasıl etki yaratacağı ise merak konusu oldu. Gelişmenin ardından Ünal Aysal'ın yeni bir pozisyon alabileceği belirtiliyor.(Milliyet)
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:05
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Teşekkür borçlular
Toplam 6
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YILMAZ GFB ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPIYON
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G.Saray atağa kalktı
Toplam 8
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PDMİO gollerinin yarısını penaltıdan attığı günleri unutmuşlar.
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Özkahya sıkıntısı!
Toplam 5
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recep kardes,o gibi durumlarda arkadaslarin gözüne cöp batiyor,göremiyorlar.Sadece islerine geleni görebiliyorlar.
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