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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    "" kadroları iptal edildi

    "<a href="/index/resmi-danisman?id=5ce9dc73-e326-48a4-b889-5d07d53e5f2d" class="" rel="tag">Resmi Danışman</a>" kadroları iptal edildi

    Kulübü Yönetim Kurulu, aldığı karar ile kadrolarının iptal edildiğini açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Spor Kulübü Yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki "" kadrolarını iptal etmiştir. Yönetimi, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray Camiası'nın değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır" dedi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:22
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