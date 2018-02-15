"Resmi Danışman" kadroları iptal edildi
GALATASARAY Kulübü Yönetim Kurulu, aldığı karar ile resmi danışman kadrolarının iptal edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki "Resmi Danışman" kadrolarını iptal etmiştir. Galatasaray Yönetimi, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray Camiası'nın değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır" dedi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:22
-
TFF'den Caner - Volkan açıklaması
Toplam 7
Yorum
Love "Beşiktaş kollanıyor" muş?
-
Kasada 5 kuruş para yoktu
Toplam 12
Yorum
gsli satin artik yarisini yoksa kurtulmak imkansiz arabami satiyosunuz cinemi ama satin
-
Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 15
Yorum
KANARYA AZİZ YILDIRIM VE EKİBİ DURDUĞU SÜRECE 4 DÜNCÜ YILDIZI TAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL BJK BİZDEN ÖNCE 4 YILDIZ OLUR KENDİNİ BİLEN BUNLARI DESTEKLEMEZ
"Resmi Danışman" kadroları iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.