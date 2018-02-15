Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki "Resmi Danışman" kadrolarını iptal etmiştir. Galatasaray Yönetimi, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray Camiası'nın değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır" dedi.