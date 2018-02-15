Kasada 5 kuruş para yoktu
Hararetli divan kurulu toplantısına yaklaşık 400 üye katıldı ve salon tamamen doldu. 4 saat süren Divan’da Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek ikişer kez söz alıp kürsüye çıktılar.
TRANSFER YASAĞI VARDI
Futbolcu transfer etmek istediğimizde, 3-4 büyük engel gördük. 19 milyon lira vergi ve sigorta borcumuz vardı. Bunu aynı gün ödeyip borçsuzluk kağıdını alarak transfer yapma hakkını kazanmamız gerekiyordu. İsimlerini vermek istemiyorum, şu anda bizde oynamıyorlar, 2 futbolcunun borçlarını ödemek için de 22 milyon lira para ödedik. Göreve geldiğimizde, bunu söylemek istemiyorum ama kasada 5 kuruş para yoktu. Bize müreffeh bir kuruluş teslim edilmedi. Tabii ki böyle olacağını biliyorduk ama bu kadarını ummuyorduk.
ÖZBEK'TEN 28 MİLYON LİRA ALACAĞIMIZ VAR!
Özbek 'in devir teslim öncesi kendisine senet yaptığını açıklayan Cengiz şöyle devam etti:
"Kulüpten alacaklarına karşılık üç senet yapmış. Biri 7 milyon dolar, biri 12 milyon euro ve biri de 5.7 milyon lira... Kendisinin alacağını tahsil etmesinde hiçbir beis yok. Ancak Sayın başkan, bu senetlerin dışında, B grubu hisselerimizin bir bölümünü rehin etmiş. 900 bin liralık vergi ve harç masrafını da kulübe ödetmiş.
Sayın başkan üçüncü olarak da, Türkiye'deki kulüp yöneticiliğinde başka var mı bilmiyorum, sigorta olarak bir garanti daha almış. Emlak Konut GYO 'dan ileride doğması muhtemel alacaklarımıza 19 milyon euro'luk temlik koymuş. Hem senet alınmış hem rehin ve temlik konulmuş.
ÖDEMEYE YETKİLİ DEĞİLİM
Dursun Özbek'ten bugünkü kur itibarıyla 28 milyon lira alacağımız da var. Bu da sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç... Biz, SPK'ye tabi anonim şirketiz. Bu konuyu nasıl çözer bilmiyorum ama 28 milyon lirayı ödemeye asla yetkili olamam. Genel kurul, 'Başkana bu parayı bağışlıyoruz' derse bilemem ama ben bağışlayamam. Borcumuz olan 86 milyon liradan bu parayı düşmek durumundayım.
UEFA KANATLARIMIZI KIRMASIN
Başkan Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmelerine değinirken ceza tehlikesine işaret etti. Cengiz, "Biz itilmiş kakılmış toplumlar değiliz. Bize kimse taşra ülkesi muamelesi yapamaz. UEFA, yerli yerine oturacak ve bizleri anlayacak. Eğer UEFA bizim kanatlarımızı şimdi kırarsa, asla uçamayız. Biz bunun işaretlerini de kendilerine göstereceğiz" diyerek futbolun patronundan kredi talep etti. Cengiz ayrıca, UEFA müfettişlerinin yaptıkları görüşmenin ardından, "Biz ilk defa bir başkanla kontak kurabildik" dediğini bunun çok hoşuna gittiğini söyledi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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