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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Karalama kampanyası var

    Karalama kampanyası var

    Hararetli divan kurulu toplantısına yaklaşık 400 üye katıldı ve salon tamamen doldu. 4 saat süren Divan’da ve ikişer kez söz alıp kürsüye çıktılar.

    Seçimi kaybetmesinin ardından eleştirilerin odağında yer alan Dursun Özbek, Divan'da Galatasaray'ı üzecek bir uygulama içinde olmadığını söyledi. Duygusal bir konuşma yapan Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2.5 yıl başkanlık yaptığını belirterek, "Hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray'a hizmet ettiğim dönemde geçirdim" ifadesini kullandı. Görev süresi boyunca kulübe kasa kolaylığı sağladıklarını anlatan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Saray'a 90 milyon lira kasa kolaylığı yaptık, giderken senet de aldık. İş akışını yapabilmek için de yaklaşık 150 milyon lira da kefaletimiz var. Yaklaşık 240 milyon lira. Görevi bırakırken elbet yapılan bu kasa kolaylığı ve kefaleti, teminat altına almanın gereği var. Hiçbir zaman alacaklarım konusunda Galatasaray'ı zora sokacak bir uygulama içinde olmayacağım."

    İFADENİZE DİKKAT EDİN
    Başkanların en önemli görevlerinden birinin de camia içinde kutuplaşmayı önlemek olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray'dan 36 başkan geçti. Hiç birinde görülmemiş bir karalama kampanyası var. Elbette şahsıma yönelik karalamalar nedeniyle üzüntülüyüm, bununla ilgili hukuki boyutta çalışmaları başlattık. Değerli başkan size burada büyük görevler düşüyor. Lütfen mümkün olduğu kadar kullandığınız ifadelere dikkat edin" dedi.

    BAŞKANIN 28 MİLYON LİRA İDDİASI SAKINCALI
    Kulübe 28 milyon lira borcu olduğuna yönelik açıklamaya da değinen Dursun Özbek, "Sayın başkan, 3 Ağustos 2016 ve 4 Ağustos 2017 tarihli Sportif AŞ Yönetim Kurulu kararlarını okuyup, onları buradan söylenmesinin ne kadar sakıncalı olduğunu göreceksiniz. Konu Galatasaray menfaatleri olduğu zaman ben buradayım, gereğini yaparım. Lütfen o kararları okuyun ve siz de gereğini yapın" diye konuştu.

    6 MİLYON LİRA BAĞIŞLADIM
    Galatasaray Kulübü'ne kestiği faturalara da açıklık getirmek istediğini anlatan Dursun Özbek, konuşmasına şöyle devam etti: Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden dolayı kursağıma bir kuruş girmemiştir. Ben otelcilik sektöründeyim, Kulübünün konaklamalarına sponsorum. Ancak bir kurum olduğunuza ve hizmet verdiğinize göre fatura kesmek zorundasınız. Kestiğimiz faturanın ardından dönemlere yönelik, o çerçevede de bağışlarımızı yaptık. Geçtiğimiz dönem için yaklaşık 6 milyon lira bağışta bulundum.

    508 MİLYON LİRA POLEMİĞİ
    Cengiz, "Bizim yapmamız gereken, Florya ve Riva projeleriyle ilgili kârı maksimize etmek. Minimum gelir olarak 508 milyon lira görünüyor" derken Özbek, "Başkan iyi incelememiş. Yanlış bir rakam kullandı. Gelir 508 değil, 780 milyon liradır" dedi.



    SATIRBAŞLARI
    NDİAYE: Ndiaye için 7.5 milyon euro bonservis verildi. Kendisinin 2 milyon 750 bin euro da maaşı var. Galatasaray Kulübü de yaptığı açıklama ile bunu teyit etti. Peki neden 12 milyon euro olarak yazarsınız? Neden medyaya servis yapıyorsunuz?

    CAVANDA: Cavanda transferi 1.8 milyon euro'ya yapılmıştır, bizzat benim yaptığım bir transferdir. Yaptığımız hatalardan biri de bu transferdir. Ama hiç öküzün altında buzağı aramayacaksınız

    GÖZLERİ DOLDU
    Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Özbek, duygusal anlar yaşarken zaman zaman da gözleri doldu.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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