Karalama kampanyası var
Hararetli divan kurulu toplantısına yaklaşık 400 üye katıldı ve salon tamamen doldu. 4 saat süren Divan’da Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek ikişer kez söz alıp kürsüye çıktılar.
İFADENİZE DİKKAT EDİN
Başkanların en önemli görevlerinden birinin de camia içinde kutuplaşmayı önlemek olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray'dan 36 başkan geçti. Hiç birinde görülmemiş bir karalama kampanyası var. Elbette şahsıma yönelik karalamalar nedeniyle üzüntülüyüm, bununla ilgili hukuki boyutta çalışmaları başlattık. Değerli başkan size burada büyük görevler düşüyor. Lütfen mümkün olduğu kadar kullandığınız ifadelere dikkat edin" dedi.
BAŞKANIN 28 MİLYON LİRA İDDİASI SAKINCALI
Kulübe 28 milyon lira borcu olduğuna yönelik açıklamaya da değinen Dursun Özbek, "Sayın başkan, 3 Ağustos 2016 ve 4 Ağustos 2017 tarihli Sportif AŞ Yönetim Kurulu kararlarını okuyup, onları buradan söylenmesinin ne kadar sakıncalı olduğunu göreceksiniz. Konu Galatasaray menfaatleri olduğu zaman ben buradayım, gereğini yaparım. Lütfen o kararları okuyun ve siz de gereğini yapın" diye konuştu.
6 MİLYON LİRA BAĞIŞLADIM
Galatasaray Kulübü'ne kestiği faturalara da açıklık getirmek istediğini anlatan Dursun Özbek, konuşmasına şöyle devam etti: Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden dolayı kursağıma bir kuruş girmemiştir. Ben otelcilik sektöründeyim, Galatasaray Kulübünün konaklamalarına sponsorum. Ancak bir kurum olduğunuza ve hizmet verdiğinize göre fatura kesmek zorundasınız. Kestiğimiz faturanın ardından dönemlere yönelik, o çerçevede de bağışlarımızı yaptık. Geçtiğimiz dönem için yaklaşık 6 milyon lira bağışta bulundum.
508 MİLYON LİRA POLEMİĞİ
Cengiz, "Bizim yapmamız gereken, Florya ve Riva projeleriyle ilgili kârı maksimize etmek. Minimum gelir olarak 508 milyon lira görünüyor" derken Özbek, "Başkan iyi incelememiş. Yanlış bir rakam kullandı. Gelir 508 değil, 780 milyon liradır" dedi.
SATIRBAŞLARI
NDİAYE: Ndiaye için 7.5 milyon euro bonservis verildi. Kendisinin 2 milyon 750 bin euro da maaşı var. Galatasaray Kulübü de yaptığı açıklama ile bunu teyit etti. Peki neden 12 milyon euro olarak yazarsınız? Neden medyaya servis yapıyorsunuz?
CAVANDA: Cavanda transferi 1.8 milyon euro'ya yapılmıştır, bizzat benim yaptığım bir transferdir. Yaptığımız hatalardan biri de bu transferdir. Ama hiç öküzün altında buzağı aramayacaksınız
GÖZLERİ DOLDU
Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Özbek, duygusal anlar yaşarken zaman zaman da gözleri doldu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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